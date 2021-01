Il rilancio di Conte: chi è Benassi, il nuovo sottosegretario ai Servizi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La distanza che accuratamente coltiva con la politica è siderale. E forse proprio per questo Piero Benassi è diventato uomo di fiducia di Giuseppe Conte, il premier che da due anni e mezzo è punto di equilibrio tra le forze politiche in Parlamento: dalla destra, quando governava con M5s e Lega, alla sinistra, ora che governa con M5s e Pd. Non è un caso che sulla sua persona non si sia scatenata la solita rissa politica, ora che è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delicata delega ai Servizi che finora Conte si è tenuto per sé e che è stata uno dei motivi scatenanti della crisi di governo aperta da Matteo Renzi. Benassi è il contropiede di Conte rispetto alle accuse dei tifosi della crisi. Sessantadue anni, romano e soprattutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) La distanza che accuratamente coltiva con la politica è siderale. E forse proprio per questo Pieroè diventato uomo di fiducia di Giuseppe, il premier che da due anni e mezzo è punto di equilibrio tra le forze politiche in Parlamento: dalla destra, quando governava con M5s e Lega, alla sinistra, ora che governa con M5s e Pd. Non è un caso che sulla sua persona non si sia scatenata la solita rissa politica, ora che è stato nominatoalla presidenza del Consiglio con la delicata delega aiche finorasi è tenuto per sé e che è stata uno dei motivi scatenanti della crisi di governo aperta da Matteo Renzi.è il contropiede dirispetto alle accuse dei tifosi della crisi. Sessantadue anni, romano e soprattutto ...

