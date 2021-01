Il mea culpa di Emanuele Filiberto, chiede perdono per le leggi razziali: “Vittime mai dimenticate” (Di sabato 23 gennaio 2021) Emanuele Filiberto, erede della Real Casa dei Savoia ha voluto fare ammenda per quanto accaduto ai cittadini italiani di fede ebraica Vittime delle legge razziali del ’38 e dell’Olocausto. Una scelta profondamente sentita e maturata nel corso degli anni, ha spiegato il Principe, un’ammissione di colpa che non poteva più aspettare. Sono infatti passati 82 anni e fino ad ora nessuno della famiglia reale ha mai parlato di quanto accaduto. Con la proclamazione delle leggi razziali da parte di Mussolini, finiva quel sogno dell’Italia risorgimentale e unita iniziata con Carlo Alberto e lo Statuto e portata a termine da Vittorio Emanuele II. Proprio a questi principi fa riferimento Emanuele Filiberto nella sua lettera, dove ha rimarcato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 23 gennaio 2021), erede della Real Casa dei Savoia ha voluto fare ammenda per quanto accaduto ai cittadini italiani di fede ebraicadelle leggedel ’38 e dell’Olocausto. Una scelta profondamente sentita e maturata nel corso degli anni, ha spiegato il Principe, un’ammissione di colpa che non poteva più aspettare. Sono infatti passati 82 anni e fino ad ora nessuno della famiglia reale ha mai parlato di quanto accaduto. Con la proclamazione delleda parte di Mussolini, finiva quel sogno dell’Italia risorgimentale e unita iniziata con Carlo Alberto e lo Statuto e portata a termine da VittorioII. Proprio a questi principi fa riferimentonella sua lettera, dove ha rimarcato ...

Un mea culpa a nome del bisnonno che ha dimenticato i valori che portarono l’Italia all’unità nel 1861, dove la maggior parte degli Stati italiani scelsero l’annessione al Regno di Sardegna tramite i ...

Un mea culpa a nome del bisnonno che ha dimenticato i valori che portarono l'Italia all'unità nel 1861, dove la maggior parte degli Stati italiani scelsero l'annessione al Regno di Sardegna tramite i ...