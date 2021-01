Il Barcellona: “Non paghiamo Setién, sembrava che il vero allenatore fosse il suo vice” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono passati più di cinque mesi da quando Quique Setién ha smesso di essere allenatore del Barcellona. Ma secondo il club un bel po’ di più: non lo era già più mentre ancora sedeva sulla panchina blaugrana. Il Barca non ha intenzione di pagare i restanti stipendi dopo l’esonero. Setién ha fatto causa, e la strategia processuale della società è dimostrare che il tecnico s’è dimostrato troppo… scarso. ‘El Larguero’, un programma radiofonico di Cadena Ser, ha rivelato il contenuto della lettera di licenziamento: la società accusa l’allenatore di non aver mantenuto le promesse fatte al suo arrivo in merito allo stile di gioco e all’utilizzo delle giovanili. Inoltre, aggiunge che “la sua mancanza di leadership nella squadra era plateale e pubblica, il vice allenatore ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono passati più di cinque mesi da quando Quiqueha smesso di esseredel. Ma secondo il club un bel po’ di più: non lo era già più mentre ancora sedeva sulla panchina blaugrana. Il Barca non ha intenzione di pagare i restanti stipendi dopo l’esonero.ha fatto causa, e la strategia processuale della società è dimostrare che il tecnico s’è dimostrato troppo… scarso. ‘El Larguero’, un programma radiofonico di Cadena Ser, ha rivelato il contenuto della lettera di licenziamento: la società accusa l’di non aver mantenuto le promesse fatte al suo arrivo in merito allo stile di gioco e all’utilizzo delle giovanili. Inoltre, aggiunge che “la sua mancanza di leadership nella squadra era plateale e pubblica, il...

matteosalvinimi : #Salvini: Domenica votano in Portogallo, poi a Barcellona, a marzo votano in Olanda. Non è meglio investire i pross… - AntoVitiello : Trattativa non ancora chiusa ma entrata nel vivo ormai da 3 o 4 giorni con continui contatti tra club. Il #Milan sp… - LegaSalvini : #Salvini a #portaaporta: “Domenica votano in Portogallo, poi a Barcellona, a marzo votano in Olanda. Non è meglio i… - napolista : Il #Barcellona: “Non paghiamo Setién, sembrava che il vero allenatore fosse il suo vice” Cadena Ser ha svelato il c… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Barça risponde a Setien: «Non aveva la capacità di allenare squadra»: Scontro Barcellona Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Non Pescara, idea Manaj per l'attacco. Ma il Barcellona non è convinto del prestito TUTTO mercato WEB Il Barcellona: “Non paghiamo Setién, sembrava che il vero allenatore fosse il suo vice”

Cadena Ser ha svelato il contenuto della lettera di licenziamento nella quale il club lo accusa di scarso polso con giocatori e staff Sono passati più di cinque mesi da quando Quique Setién ha smesso ...

La Pianura padana è prima in Europa per numero di morti per inquinamento

Le città con la mortalità più alta per le polveri sottili in Europa sono Brescia e Bergamo. Nei primi trenta posti ci sono quasi soltanto città padane. Qui la classifica ...

Cadena Ser ha svelato il contenuto della lettera di licenziamento nella quale il club lo accusa di scarso polso con giocatori e staff Sono passati più di cinque mesi da quando Quique Setién ha smesso ...Le città con la mortalità più alta per le polveri sottili in Europa sono Brescia e Bergamo. Nei primi trenta posti ci sono quasi soltanto città padane. Qui la classifica ...