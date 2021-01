Fate-The Winx Saga: il Live-Action di Netflix è arrivato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oggi 22 Gennaio 2021 verrà trasmesso su Netflix Fate-The Winx Saga il Live-Action dedicato alle eroine dei cartoni animati degli anni 2000. Il cartone ha avuto un successo inaspettato tanto da proseguire in molte serie per alcuni anni. La serie televisiva del cartone si chiamava The Winx Club dove si trattava il tema dell’amicizia e del rispetto della Terra. Le sei ragazze avevano dei poteri magici e combattevano i cattivi che volevano distruggere la Terra. Fate-The Winx Saga: cast L’adattamento Live-Action di Netflix di Winx Club vale a dire Fate-The Winx Saga di Nickelodeon, arriverà a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oggi 22 Gennaio 2021 verrà trasmesso su-Theildedicato alle eroine dei cartoni animati degli anni 2000. Il cartone ha avuto un successo inaspettato tanto da proseguire in molte serie per alcuni anni. La serie televisiva del cartone si chiamava TheClub dove si trattava il tema dell’amicizia e del rispetto della Terra. Le sei ragazze avevano dei poteri magici e combattevano i cattivi che volevano distruggere la Terra.-The: cast L’adattamentodidiClub vale a dire-Thedi Nickelodeon, arriverà a ...

