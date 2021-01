Donne, WomenUp con Alessia Centioni: “Per avere spazio bisogna rendersi indisponibili” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Ci sono i diritti sulla carta e quelli reali. Esercitiamo la democrazia e il voto in modo consapevole. Votate qualcuno che sia femminista e nella cui agenda le donne siano una priorità”. È l’appello appassionato di Alessia Centioni, Political advisor al Parlamento europeo e fondatrice e presidente di EWA (European Women Alliance, associazione no profit che nasce dall’impegno delle donne europee) per la prima puntata con cui ha preso avvio, questa sera in diretta Fb, WomenUp, l’evento digitale, ideato e prodotto da Womanboss, che fino al 1 marzo si articolerà in sette webinar. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Ci sono i diritti sulla carta e quelli reali. Esercitiamo la democrazia e il voto in modo consapevole. Votate qualcuno che sia femminista e nella cui agenda le donne siano una priorità”. È l’appello appassionato di Alessia Centioni, Political advisor al Parlamento europeo e fondatrice e presidente di EWA (European Women Alliance, associazione no profit che nasce dall’impegno delle donne europee) per la prima puntata con cui ha preso avvio, questa sera in diretta Fb, WomenUp, l’evento digitale, ideato e prodotto da Womanboss, che fino al 1 marzo si articolerà in sette webinar.

