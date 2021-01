Coronavirus, 472 decessi in 24 ore. Calano ricoveri (-354) e ingressi in terapia intensiva (-28) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il bollettino del 22 gennaio Oggi 22 gennaio sono +13.633 i casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +14.078, il giorno prima +13.571. Le vittime sono 472 contro le 521 di ieri per un totale di 84.674 decessi dall’inizio della pandemia, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 5,1 per cento (ieri era al 5,2 per cento). I ricoverati sono, in tutto, 21.691 (-354, ieri 22.045) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 2.390 pazienti (-28, ieri 2.418). Il numero di ingressi giornalieri nei reparti di terapia intensiva è di 144 (ieri 155). I casi totali sono 2.441.854, gli attualmente positivi 502.053 (-14.515), i guariti e i dimessi 1.855.127 (+27.676) mentre in isolamento domiciliare si ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il bollettino del 22 gennaio Oggi 22 gennaio sono +13.633 i casi diin tutta Italia. Ieri erano +14.078, il giorno prima +13.571. Le vittime sono 472 contro le 521 di ieri per un totale di 84.674dall’inizio della pandemia, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 5,1 per cento (ieri era al 5,2 per cento). I ricoverati sono, in tutto, 21.691 (-354, ieri 22.045) mentre inci sono ancora 2.390 pazienti (-28, ieri 2.418). Il numero digiornalieri nei reparti diè di 144 (ieri 155). I casi totali sono 2.441.854, gli attualmente positivi 502.053 (-14.515), i guariti e i dimessi 1.855.127 (+27.676) mentre in isolamento domiciliare si ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 22/01/21 • Attualmente positivi: 502.053 • Deceduti: 84.674 (+472) • Dimessi/Guariti: 1.855.127 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.633 nuovi casi e altri 472 decessi #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 gennaio: 13.633 nuovi casi e 472 morti - platanix1 : #conteggiocontagio #coronavirus #COVID19 #facciamorete #propagandalive @welikeduel 2441854(+13633) di cui 1855127(… - TV7Benevento : Coronavirus: in provincia Milano 472 casi, a Brescia 360... -