Calabria, due sacerdoti a processo per tentata estorsione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno era il segretario del vescovo di Mileto, l'altro reggente di una chiesa a Tropea. Hanno minacciato di ricorrere ai parenti boss per ottenere la restituzione di denaro da un uomo. Poi uno di loro ha mandato messaggi hard alla figlia disabile

Ultime Notizie dalla rete : Calabria due Calabria, due sacerdoti indagati per tentata estorsione la Repubblica Locali affollati e partite a carte senza la paura del contagio da Covid: sanzionati in 26

In provincia, a Villa San Giovanni, gli agenti di una volante hanno notato, nei pressi dell’ingresso di un locale, un nutrito numero di persone irrispettose del distanziamento sociale. Un più approfon ...

Giannuzzi: “Le Istituzioni intervengano a dare aiuto ai commercianti in crisi prima che la ‘ndrangheta ne approfitti!”

Ormai da diverso tempo assistiamo al rapporto malato che si è creato tra alcuni imprenditori, politica e 'ndrangheta. Quest'ultima si ormai è insinuata nelle amministrazioni deboli, nella politica mal ...

