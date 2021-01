Bimba di Palermo muore per una sfida su Tik Tok (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bimba di Palermo muore per una sfida su Tok Tok. L’opinione pubblica e il mondo dei social sono sotto shock per la morte assurda di una bambina di 10 anni. E’ avvenuto a Palermo ieri. La piccina ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Cristina del capoluogo Siciliano è arrivata in fin di vita. I medici ne hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cagliari: minore investito sulle strisce pedonali Bimbo affetto da malattia rara, ripudiato dai genitori Palermo arrestato ragazzo per spaccio di droga 16enne muore nel sonno poco dopo le dimissioni dall’ospedale Aggredita coppia nel Reggiano, i malviventi violentano lei News in breve del 10 novembre 2020: cronaca di oggi Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)diper unasu Tok Tok. L’opinione pubblica e il mondo dei social sono sotto shock per la morte assurda di una bambina di 10 anni. E’ avvenuto aieri. La piccina ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Cristina del capoluogo Siciliano è arrivata in fin di vita. I medici ne hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cagliari: minore investito sulle strisce pedonali Bimbo affetto da malattia rara, ripudiato dai genitoriarrestato ragazzo per spaccio di droga 16ennenel sonno poco dopo le dimissioni dall’ospedale Aggredita coppia nel Reggiano, i malviventi violentano lei News in breve del 10 novembre 2020: cronaca di oggi

