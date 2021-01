Arsenal, all-in su Odegaard: i Gunners vogliono il talento del Real Madrid (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cerca spazio Martin Odegaard, talento del Real Madrid, e potrebbe trovarlo lontano dalla Spagna. Sorpasso dell'Arsenal alla Real Sociedad per il talento scuola blanca che starebbe entusiasmando diversi club europei. Secondo quanto affermato da AS, il classe 1998 avrebbe ricevuto un'offerta da parte del club inglese decisamente più appetibile per il Real Madrid, titolare del cartellino del norvegese.I Gunners sarebbero disposti a prendere il giocatore in prestito secco fino al termine della stagione, mentre la Real Sociedad vorrebbe inserire un diritto di riscatto cosa che non piacerebbe ai madrileni. Tra le varie squadre interessate al giocatore, anche l'Ajax.caption id="attachment 876849" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cerca spazio Martindel, e potrebbe trovarlo lontano dalla Spagna. Sorpasso dell'allaSociedad per ilscuola blanca che starebbe entusiasmando diversi club europei. Secondo quanto affermato da AS, il classe 1998 avrebbe ricevuto un'offerta da parte del club inglese decisamente più appetibile per il, titolare del cartellino del norvegese.Isarebbero disposti a prendere il giocatore in prestito secco fino al termine della stagione, mentre laSociedad vorrebbe inserire un diritto di riscatto cosa che non piacerebbe ai madrileni. Tra le varie squadre interessate al giocatore, anche l'Ajax.caption id="attachment 876849" ...

capuanogio : ?? Mediatori al lavoro per completare lo scambio di prestiti tra #Eriksen e #Torreira. Il danese andrebbe all'… - ItaSportPress : Arsenal, all-in su Odegaard: i Gunners vogliono il talento del Real Madrid - - citizenworld__ : @PescaraCalcio ?? ma non doveva andare all'Arsenal? Complimenti!! - berthayoko : @frailmari Credo che con Diaz già in prestito non te lo avrebbero dato. Poi anche a me piace molto e fossi stato in… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale: il portiere australiano Mat #Ryan va all’#Arsenal in prestito di 6 mesi dal #Brighton. #AFC -