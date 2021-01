Vaccino Pfizer | Arcuri | «Meno 20% di fiale Pronte quelle Astrazeneca | dopo ok Ema non dovremo aspettare»

lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - NicolaPorro : Ricevo e pubblico questa riflessione di @pbecchi e Giulio Tarro su alcuni aspetti della tecnica impiegata dal farma… - SkyTG24 : Ue, la prossima settimana Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste - EffettoFrank : RT @noitre32: Ci danno VACCINI DEPOTENZIATI. Ecco la verità sulle dosi Pfizer - Carlo_A_Macc : RT @tempoweb: 'Causa più reazioni allergiche del previsto' #PfizerBioNTech La scoperta inquietante del super ricercatore sul #VaccinoAntiCo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

ROMA. – Somministrazioni della prima dose sospese in diverse strutture, ma anche campagne vaccinali ferme in alcuni ospedali e Rsa, dove al momento non è possibile garantire iniezioni per il ‘richiamo ...Il Lazio da oggi sospende la somministrazione della prima dose e si concentra solo sui richiami. E’ quanto si apprende dalla Regione Lazio. La decisione e’ stata presa a fronte dei tagli annunciati da ...