Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 21 gennaio: un 50enne per Gemma, attrito tra Riccardo e Roberta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset sarà trasmesso il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel dettaglio, i tantissimi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Maurizio dice no a Gemma, lei conosce ad un altro Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà come di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset sarà trasmesso il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel dettaglio, i tantissimi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Maurizio dice no a, lei conosce ad un altro Ledella puntata odierna di, svelano che si partirà come di ...

