Spider-Man: Tom Holland ha ignorato il consiglio di non improvvisare durante l'audizione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tom Holland ha ricordato la serie di provini fatti per ottenere il ruolo di Spider-Man svelando che se avesse ascoltato i consigli del suo agente non avrebbe mai ottenuto la parte, ecco perché. Ormai Tom Holland è entrato alla perfezione nei panni di Spider-Man. Di recente l'attore ha ricordato il lungo processo di selezione per ottenere il ruolo di Peter Parker svelando di aver ignorato il consiglio dei suoi agenti che gli intimavano di non improvvisare durante gli screen test. durante una conversazione con Daniel Kaluuya nell'ambito della serie di video di Variety Actors on Actors, Tom Holland ha ricordato il suo provino per diventare Spider-Man, un processo di selezione durato sette mesi con sei ...

