Sicilia, Musumeci: “Se il contagio non si abbassa adotteremo nuove misure restrittive” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il diritto alla vita è prioritario. Se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo nuove misure restrittive, naturalmente d’intesa con il governo nazionale, e non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera”. Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa a Palazzo Orleans. “La zona rossa di oggi non è più quella della scorsa primavera ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito in pieno il Dpcm apportando solo qualche restrizione – ha proseguito – Alla fine del mese rivedremo i parametri. Siamo molto allarmati perché i Siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il diritto alla vita è prioritario. Se ilnon dovessersi alla fine del mese, naturalmente d’intesa con il governo nazionale, e non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera”. Così il presidente della RegioneNello, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa a Palazzo Orleans. “La zona rossa di oggi non è più quella della scorsa primavera ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito in pieno il Dpcm apportando solo qualche restrizione – ha proseguito – Alla fine del mese rivedremo i parametri. Siamo molto allarmati perché ini non hanno capito la gravità del momento. Basta ...

