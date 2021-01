Se i giovani smettono di credere nella costruzione del futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Analfabeti emotivi, dipendenti da Internet, privi di valore. Sono queste alcune delle definizioni negative più comuni che vengono affibbiate aidal discorso pubblico e dai media generalisti. Ma non si tratta che di stereotipi, creati da chi fa fatica o non ha voglia di parlare direttamente con io, perlomeno, di ascoltarli. Numerose ricerche di scienze sociali dimostrano infatti come il mondole sia profondo e variegato, ben poco adatto, dunque, a essere descritto con slogan e spot spesso privi di sostanza. In merito ho svolto uno studio insieme con i colleghi sociologi Elena Bissaca e Cosimo Marco Scarcelli. Si tratta di una ricerca nazionale finanziata dallo IUSVE di Venezia, durata tre anni in cinque città italiane (Torino, Padova, Perugia, Cosenza, Palermo), che ha permesso di dare la parola a 360 studenti e ...