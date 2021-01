Scuole superiori in Campania | l’assessore Fortini | In classe dal 1° febbraio se non interviene il Tar

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la decisione del Tarsuelementari e medie, si attende per oggi il verdetto sulle, figlio di un altro ricorso da parte di gruppi di genitori no-Dad. Sull’eventuale riapertura degli istitutiall’Istruzione della Regione, Lucia, ha sottolineato questa mattina ai microfoni di Radio Crc: “Ritengo che se il Tar non dovesse bocciare l’ordinanza del presidente De Luca è plausibile che la didattica in presenza per leparta l’1dando il tempo per l’organizzazione agli istituti e ai trasporti. Tutto questo non senza preoccupazioni”. Poi, rispetto ai timori della riapertura degli istituti, ha aggiunto: “A me quello che preoccupa sono ...