Resident Evil Village torna a mostrarsi in un inquetante trailer tra storia e gameplay

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Come promesso Capcom ci ha regalato una primissima occhiata ae alla nuova avventura del (povero) Ethan Winters, già protagonista del precedente capitolo,VII. Ilha sicuramente svelato nuove informazioni a livello narrativo anche se per il momento ci sono diversi dubbi che probabilmente solo la versione finale potranno definitivamente fugare. Ilci ha regalato anche degli spezzoni dimolto interessanti in cui vengono mostrati nemici maggiormente simili agli zombie e quelli che invece sembrano veri e propri boss tra cui anche la tanto apprezzata vampira gigante. Leggi altro...

Capcom ha annunciato che la demo di Resident Evil Village per PS5 è disponibile per il download sin da oggi e per festeggiare ha mostrato il primo video di gameplay.. Capcom ha annunciato durante il ...Resident Evil Village ha finalmente una data di uscita ufficiale e fortunatamente l'attesa non sarà troppo lunga. Capcom ha rivelato che il progetto è confermato anche per PS4 oltre che per PS5 e che ...