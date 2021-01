Real Madrid eliminato dall’Alcoyano, Zidane: “Non è una vergogna, ma la colpa è tutta mia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli attacchi delle prime pagine spagnole sono solo l'inizio per Zinedine Zidane e il suo Real Madrid. Clamorosa la sconfitta subita in Copa del Rey da parte dell'Alocoyano, squadra che milita nel campionato che in Italia sarebbe la Serie C. 2-1 e blancos a casa non senza polemiche. Il manager francese ha provato a motivare quanto accaduto nella gara parlando alla stampa dopo il match: "Sinceramente sono cose che possono accadere nel calcio. Non penso sia una vergogna o un peccato. Il calcio è così. Dovevamo vincere, sì, ma può succedere accada il contrario".E ancora: "Noi continueremo a lavorare cercando di tirar fuori il meglio. È un altro giorno doloroso perché non ci piace perdere. Mai, vogliono vincere, ma non impazziremo per non esserci riusciti. Ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto in campo. Ma vabbè. Ora è un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli attacchi delle prime pagine spagnole sono solo l'inizio per Zinedinee il suo. Clamorosa la sconfitta subita in Copa del Rey da parte dell'Alocoyano, squadra che milita nel campionato che in Italia sarebbe la Serie C. 2-1 e blancos a casa non senza polemiche. Il manager francese ha provato a motivare quanto accaduto nella gara parlando alla stampa dopo il match: "Sinceramente sono cose che possono accadere nel calcio. Non penso sia unao un peccato. Il calcio è così. Dovevamo vincere, sì, ma può succedere accada il contrario".E ancora: "Noi continueremo a lavorare cercando di tirar fuori il meglio. È un altro giorno doloroso perché non ci piace perdere. Mai, vogliono vincere, ma non impazziremo per non esserci riusciti. Ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto in campo. Ma vabbè. Ora è un ...

