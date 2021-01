Martina Rossi, la Cassazione annulla l’assoluzione dei due ragazzi imputati per la sua morte (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione dei due imputati nel processo per la morte di Martina Rossi. Martina è morta il 3 agosto del 2011, a vent’anni. Era in vacanza con due amiche a Palma di Maiorca. Cadde dal balcone di un albergo e la polizia spagnola archiviò frettolosamente la sua morte come suicidio. I genitori si sono sempre battuti contro questa ipotesi. Sostenendo che Martina fosse rimasta uccisa perché tentava di scappare alla violenza da parte di due giovani aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati in primo grado a sei anni di reclusione per tentata violenza di gruppo e morte come conseguenza di altro reato. Lo scorso 9 giugno, però, i due sono stati assolti in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Corte dihato la sentenza di assoluzione dei duenel processo per ladiè morta il 3 agosto del 2011, a vent’anni. Era in vacanza con due amiche a Palma di Maiorca. Cadde dal balcone di un albergo e la polizia spagnola archiviò frettolosamente la suacome suicidio. I genitori si sono sempre battuti contro questa ipotesi. Sostenendo chefosse rimasta uccisa perché tentava di scappare alla violenza da parte di due giovani aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati in primo grado a sei anni di reclusione per tentata violenza di gruppo ecome conseguenza di altro reato. Lo scorso 9 giugno, però, i due sono stati assolti in ...

Morte di Martina, annullate le assoluzioni ai due giovani aretini

La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare il caso in appello. Torna in sospeso la posizione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ricostruzione della vicenda ...

