Lidl, la nuova “follia” spopola in cucina: ma dovrà essere ritirata (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova follia della Lidl, che spopola in cucina, non è davvero piaciuta a qualcuno di importante: ora si dovrà battere in ritirata. Guai in vista. Il mondo va avanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladella, chein, non è davvero piaciuta a qualcuno di importante: ora sibattere in. Guai in vista. Il mondo va avanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

ValeriaDisagio : 'Avete mai sentito barzellette sui maiali? Io no. Però in questo Paese c’è una vera e propria scuola di barzellett… - NOprisonersEVER : @kuku7te Non so perché non fanno degli aperitivi dentro il Lidl con la qualunque e a ciclo continuo. Cioè si inizia… - SindroCass : @GFT78 Vabbè, la colazione è importante quindi basta che si mangi! Io ho appena visto sul profilo IG della Lidl ch… - willtruman70 : RT @LifeStefano: @LidlItalia oggi ho fatto spesa con Tessera Lidl pass ma nel lapp non vedo ne scontrino digitale, ne il gratta e vinci...… - LifeStefano : @LidlItalia oggi ho fatto spesa con Tessera Lidl pass ma nel lapp non vedo ne scontrino digitale, ne il gratta e vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl nuova Lidl Italia: nuova apertura ad Aulla (Massa e Carrara) Myfruit.it Lidl, la nuova “follia” spopola in cucina: ma dovrà essere ritirata

La nuova follia della Lidl, che spopola in cucina, non è davvero piaciuta a qualcuno di importante: ora si dovrà battere in ritirata. Guai in vista.

Il robot da cucina Lidl che fa impazzire tutti dovrà essere ritirato?

In Spagna il robot da cucina della Lidl è stato ritirato dagli scaffali perché ritenuto una copia del famoso Bimby. Subito esaurito come le scarpe.

La nuova follia della Lidl, che spopola in cucina, non è davvero piaciuta a qualcuno di importante: ora si dovrà battere in ritirata. Guai in vista.In Spagna il robot da cucina della Lidl è stato ritirato dagli scaffali perché ritenuto una copia del famoso Bimby. Subito esaurito come le scarpe.