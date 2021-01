Il Meteo per l’Italia del 21 gennaio, cielo nuvoloso: temperature in rialzo (Di giovedì 21 gennaio 2021) cielo da sereno a poco nuvoloso su tutta Italia, deboli nevicate sulla Alpi e temperature in chiara risalita, non sono attive allerta Meteo da parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi giovedì 21 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 20 gennaio, e valido fino alle 23:59 di oggi, 21 gennaio la cartina dell’Italia è verde e non sono pertanto attive allerta su tutte le regioni del Paese. #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico, giovedì #21gennaio, nel bacino alto del Sangro in Abruzzo. L’allerta Meteo-idro ti avvisa che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021)da sereno a pocosu tutta Italia, deboli nevicate sulla Alpi ein chiara risalita, non sono attive allertada parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi giovedì 212021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 20, e valido fino alle 23:59 di oggi, 21la cartina delè verde e non sono pertanto attive allerta su tutte le regioni del Paese. #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico, giovedì #21, nel bacino alto del Sangro in Abruzzo. L’allerta-idro ti avvisa che ...

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico, giovedì #21gennaio, nel bacino alto del Sangro in Abruzzo. ? L'allerta… - disinformatico : @vfeltri Salve, sono il tale. Se la conosce, la applichi. Citare un evento _meteo_ (freddo episodico locale) e sp… - regionetoscana : Emergenza #sangue in #Toscana per diversi gruppi sanguigni. Dona ora, il tuo contributo è prezioso. La #donazione è… - Susy_1968 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #21gennaio, in #Toscana. A cura del @flash_meteo https… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #21gennaio, in #Toscana. A cura del @flash_meteo -