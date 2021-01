Il Mattino: il Napoli di Gattuso non ha avuto il coraggio di affrontare la Juve a viso aperto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quella di ieri contro la Juventus è stata una conferma della discontinuità della squadra di Gattuso, scrive Francesco De Luca su Il Mattino. In campo non si è visto niente della squadra che aveva battuto la Fiorentina domenica scorsa. Il Napoli è stato tradito dal suo capitano Insigne, che avrebbe voluto portare questo trofeo nella sua città. Ha fallito il rigore del pareggio, un tiro sballato e la partita è finita Il Napoli nei progetti di Gattuso si è rivelato troppo chiuso e la sua idea di giocare di contropiede non ha funzionato a pieno. È mancato il coraggio, il coraggio di affrontare a viso aperto la Juve invece di arretrare e chiudersi in difesa. Troppo contratto il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quella di ieri contro lantus è stata una conferma della discontinuità della squadra di, scrive Francesco De Luca su Il. In campo non si è visto niente della squadra che aveva battuto la Fiorentina domenica scorsa. Ilè stato tradito dal suo capitano Insigne, che avrebbe voluto portare questo trofeo nella sua città. Ha fallito il rigore del pareggio, un tiro sballato e la partita è finita Ilnei progetti disi è rivelato troppo chiuso e la sua idea di giocare di contropiede non ha funzionato a pieno. È mancato il, ildilainvece di arretrare e chiudersi in difesa. Troppo contratto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Napoli, un'altra clamorosa voragine e l'auto precipita al suo interno Il Mattino Elezioni comunali a Napoli, il Pd accelera: nuovo vertice con Zingaretti

Archiviata, per ora, la crisi di governo si riapre di nuovo il capitolo delle comunali. Con il Pd che da qui a una settimana ha in programma una serie di riunioni, tra Roma e Napoli, per entrare nel..

De Magistris candidato spacca la Calabria: «Non siamo una colonia napoletana»

«Ringrazio tutte le calabresi e tutti i calabresi che mi hanno scritto nelle ultime ore per esprimermi sostegno e per incoraggiarmi in questa nuova straordinaria avventura. Non ...

Archiviata, per ora, la crisi di governo si riapre di nuovo il capitolo delle comunali. Con il Pd che da qui a una settimana ha in programma una serie di riunioni, tra Roma e Napoli, per entrare nel..«Ringrazio tutte le calabresi e tutti i calabresi che mi hanno scritto nelle ultime ore per esprimermi sostegno e per incoraggiarmi in questa nuova straordinaria avventura. Non ...