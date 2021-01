Il cast completo de La Pupa il Secchione e Viceversa tra ex di Uomini e donne e influencer

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilde LaIlè stato finalmente reso noto e, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, siamo in grado di svelarvi chi sono i protagonisti di questa edizione. Il primo appuntamento con il programma è fissato per oggi, 21 gennaio, su Italia1, con Andrea Pucci pronto a tenere le redini del programma al fianco di Francesca Cipriani non prima di aver messo insieme quelle che saranno le coppie di questa edizione. Da una parte ci sono le Pupe (Laura Antonelli, Linda Taddei, Stephanie Bellarte, Miryea Stabile e Jessica Bucci) mentre dall’altra ci saranno i loro Secchioni ovvero Alberto Bartozzi, Andrea De Santis, Alessio Guidi, Luca Marini e Matteo Pisano. Dopo il successo della famosa versione “mista” il...