Il caso Cesa-Udc irrompe sulla crisi Costruttori a rischio, torna Renzi? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo punto: il Presidente Sergio Mattarella ha chiesto al premier Giuseppe Conte tempi veloci per la costituzione della cosiddetta quarta gamba del governo, dopo l'uscita di Italia Viva, e il rafforzamento della maggioranza. Punto secondo: la data chiave da segnare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 27 gennaio quando in Parlamento si voterà... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo punto: il Presidente Sergio Mattarella ha chiesto al premier Giuseppe Conte tempi veloci per la costituzione della cosiddetta quarta gamba del governo, dopo l'uscita di Italia Viva, e il rafforzamento della maggioranza. Punto secondo: la data chiave da segnare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 27 gennaio quando in Parlamento si voterà... Segui su affaritaliani.it

pietroraffa : La questione Cesa sta creando molti problemi all'allargamento del gruppo dei 'costruttori'. In ogni caso, si segnal… - fattoquotidiano : Quanti senatori potrebbero entrare nella maggioranza? Intanto il centrodestra va da Mattarella. Tutti gli aggiornam… - Ichnos1973 : RT @luisaloffredo28: #Governo, centrodestra al Colle: i partiti minori non vanno. E nella crisi entra il caso Cesa, Di Maio: 'Mai dialogo c… - bizcommunityit : Il caso Cesa sulla crisi. Centrodestra al Quirinale, #governo finito - giulianol : Non si sa di cosa abbiano parlato, ma Gratteri lo deduce da altre intercettazioni. Non si sa se Cesa sapesse che qu… -