Governo: Faraone, 'è riformista con maggioranza Ursula non con Ciampolillo' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "C'è una distonia totale tra le parole del premier che si rivolge alle forze riformiste ma che nei fatti raccoglie i vari Ciampolillo. Se si volesse veramente costruire una maggioranza europeista, liberale, popolare, socialista anti populista e anti sovranista si chiamerebbero Renzi, Calenda, Berlusconi, Bonino, gli stessi della maggioranza Ursula, anche con l'obiettivo di presentarsi al termine di questa legislatura agli elettori". Lo ha detto Davide Faraone a SkyStart. "Se invece si tira a campare si chiamano Ciampolillo, la Lonardo e la Rossi. Sono due strade diverse, mi sembra che l'attuale maggioranza stia percorrendo la seconda facendo un grave danno al Paese . Non si può sventolare il riformismo e l'europeismo e poi fare il suk tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "C'è una distonia totale tra le parole del premier che si rivolge alle forze riformiste ma che nei fatti raccoglie i vari. Se si volesse veramente costruire unaeuropeista, liberale, popolare, socialista anti populista e anti sovranista si chiamerebbero Renzi, Calenda, Berlusconi, Bonino, gli stessi della, anche con l'obiettivo di presentarsi al termine di questa legislatura agli elettori". Lo ha detto Davidea SkyStart. "Se invece si tira a campare si chiamano, la Lonardo e la Rossi. Sono due strade diverse, mi sembra che l'attualestia percorrendo la seconda facendo un grave danno al Paese . Non si può sventolare il riformismo e l'europeismo e poi fare il suk tra ...

davidefaraone : Oggi una mia intervista su La Stampa - RBeccarello : RT @VIGELLI: Sentire da Mentana e ospiti dire che Conte PD LEU M5S hanno già pronti ponti d'oro per Bellanova, Bonetti Scalfarotto, Faraone… - lenzi_antonio : @francescoseghez Metà di Iv lascia Renzi se vota no al governo. Se togli i fedelissimi come boschi, Bellanova, fara… - AccettoAnna : RT @VIGELLI: Sentire da Mentana e ospiti dire che Conte PD LEU M5S hanno già pronti ponti d'oro per Bellanova, Bonetti Scalfarotto, Faraone… - IvanoSavergnini : @agorarai Faraone voi non parteciperete in futuro a nessun governo perché non vi votano nemmeno i vostri parenti -