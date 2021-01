Giulia De Lellis non rinuncia al compleanno in piena pandemia: è polemica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giulia De Lellis è al centro di una polemica social per una festa di compleanno vissuta con i familiari non conviventi in tempi di pandemia da Coronavirus. Certa di potersi spostare in altre regioni d’Italia per comprovati impegni di lavoro, l’influencer ha raggiunto l’abitazione dei genitori a Pomezia, dove ha partecipato alla festa organizzata dai familiari in suo onore, in occasione del suo 25esimo compleanno. Un party privato che ora fa parecchio discutere, soprattutto sui social, dove volano critiche destinate all’ex volto di Uomini e donne che la tacciano di inottemperanza delle regole anti-virus. Giulia De Lellis non rinuncia al compleanno Dopo aver ricevuto una sorpresa a base di palloncini e allestimenti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021)Deè al centro di unasocial per una festa divissuta con i familiari non conviventi in tempi dida Coronavirus. Certa di potersi spostare in altre regioni d’Italia per comprovati impegni di lavoro, l’influencer ha raggiunto l’abitazione dei genitori a Pomezia, dove ha partecipato alla festa organizzata dai familiari in suo onore, in occasione del suo 25esimo. Un party privato che ora fa parecchio discutere, soprattutto sui social, dove volano critiche destinate all’ex volto di Uomini e donne che la tacciano di inottemperanza delle regole anti-virus.DenonalDopo aver ricevuto una sorpresa a base di palloncini e allestimenti ...

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - tweetnewsit : In alcune storie di Instagram, #GiuliaDeLellis sembra aver punzecchiato una ragazza che come lei corteggiava Damant… - honeyboydrius : RT @pucchiacc: @honeyboydrius oimà m raj a postapay c m’aggia accatà o libr e giulia de lellis ooo ma? maronn c bell parl ro uaglion ca cia… - pucchiacc : @honeyboydrius oimà m raj a postapay c m’aggia accatà o libr e giulia de lellis ooo ma? maronn c bell parl ro uagli… - honeyboydrius : uè mammà manm o numr ra postapay c m’aggia accatta o libr nuov e giulia dr lellis. maron comm è fott quan parl ro u… -