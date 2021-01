GF Vip, Antonella Elia massacrata da Signorini e Oppini: “Hai detto un’altra baggianata” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tensione al Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda lunedì sera su Canale 5, ad un certo punto in tanti si sono arrabbiati con Antonella Elia. Chi conosce quest’ultima sa perfettamente che è una donna senza mezze misure e dice tutto ciò che pensa. Questo suo carattere però, spesso crea delle tensioni con le persone a cui si rivolge. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa all’interno della casa più spiata d’Italia quando la bionda opinionista ha offeso pesantemente Samantha De Grenet. Stavola però, a puntare il dito contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane ci ha pensato Francesco Oppini e addirittura Alfonso Signorini. Per quale motivo? Nel proseguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Antonella ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tensione al Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda lunedì sera su Canale 5, ad un certo punto in tanti si sono arrabbiati con. Chi conosce quest’ultima sa perfettamente che è una donna senza mezze misure e dice tutto ciò che pensa. Questo suo carattere però, spesso crea delle tensioni con le persone a cui si rivolge. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa all’interno della casa più spiata d’Italia quando la bionda opinionista ha offeso pesantemente Samantha De Grenet. Stavola però, a puntare il dito contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane ci ha pensato Francescoe addirittura Alfonso. Per quale motivo? Nel proseguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate....

eelisaaE_ : RT @LSantillo_96: Sia chiaro: il GF Vip 6, se tolgono Antonella opinionista, non lo guardo NEMMENO se a sostituirla sarà Tommaso. #GFVip… - LSantillo_96 : Sia chiaro: il GF Vip 6, se tolgono Antonella opinionista, non lo guardo NEMMENO se a sostituirla sarà Tommaso.… - vip_erella : RT @guestofworld_: A Dayene non frega un cazzo di essere amica di Tommaso ma sa che il suo vero rivale per la vittoria. Sta solo cercando d… - rob_1910 : @mesch1na GF VIP 1 > Valeria Marini/Pamela Prati GF VIP 2 > Malgioglio GF VIP 3 > non mi piaceva nessuno GFVIP 4 >… - vip_erella : RT @effesronfleek: Dai raga basta Ha visto che Tommaso può batterla, ha sentito che Antonella lo critica perché è un amico di merda, pense… -