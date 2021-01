Ecco nuove le Faq del governo. Cosa si può fare e cosa no. Chiarezza sulla seconda casa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Lo ribadiscono le Faq del governo. Nelle seconde case possono andare solo i familiari conviventi, ma al suo interno non possono esserci parenti, amici o altri nuclei familiari. È possibile inoltre andare in una seconda casa che appartiene a parenti, ma questa al momento della visita deve essere vuota, non deve esserci cioè un altro nucleo familiare. Un altro chiarimento riguarda la possibilità di raggiungere le seconde case solo per chi possa comprovare di avere effettivamente avuto titolo di recarvisi prima dell’entrata in vigore del dl del 14 gennaio e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Lo ribadiscono le Faq del. Nelle seconde case possono andare solo i familiari conviventi, ma al suo interno non possono esserci parenti, amici o altri nuclei familiari. È possibile inoltre andare in unache appartiene a parenti, ma questa al momento della visita deve essere vuota, non deve esserci cioè un altro nucleo familiare. Un altro chiarimento riguarda la possibilità di raggiungere le seconde case solo per chi possa comprovare di avere effettivamente avuto titolo di recarvisi prima dell’entrata in vigore del dl del 14 gennaio e ...

