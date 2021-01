Dpcm, le Faq del governo: ok a non conviventi in auto, in zona rossa sport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il governo ha pubblicato le Faq relative al Dpcm per rendere più chiaro cosa si può e non si può fare nelle diverse zone. Si può usare l'automobile 'con persone non conviventi, purché davanti ci sia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha pubblicato le Faq relative alper rendere più chiaro cosa si può e non si può fare nelle diverse zone. Si può usare l'mobile 'con persone non, purché davanti ci sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Faq Dpcm gennaio, le Faq del governo aggiornate: le regole per la zona gialla, arancione, rossa Orizzonte Scuola Seconde case, Faq sugli spostamenti fuori comune e fuori regione: solo se affittate prima del 14 gennaio

I chiarimenti sugli spostamenti verso le seconde case previsti dal nuovo Dpcm: sì alle abitazioni anche fuori dalla regione, ma non possono esserci altri parenti o nuclei familiari ...

