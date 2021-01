Cento anni di Partito Comunista, Livia Turco: 'Con le donne il Pci sposò i nuovi diritti' (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'La democrazia ha bisogno delle donne le donne hanno bisogno della democrazia' è la frase pronunciata da Palmiro Togliatti alla Prima Conferenza Nazionale delle donne Comuniste nel giugno del 1945. ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'La democrazia ha bisogno dellelehanno bisogno della democrazia' è la frase pronunciata da Palmiro Togliatti alla Prima Conferenza Nazionale delleComuniste nel giugno del 1945. ...

sole24ore : Pci, i cento anni della scissione che segnò il destino della sinistra italiana. - ispherico : Cento anni di quella strana idea politico social economica del Dividiamoci per contare di più ??? auguri al comunism… - VecchioConcetto : Auguri a Marisa Rodano, cento anni da partigiana: ''Alle giovani donne dico: non siate solo casa e famiglia'' - la… - renatogalgano : RT @Sofiajeanne: I cento anni di sciagura comunista per i progressisti italiani - walterovunque : RT @sole24ore: Pci, i cento anni della scissione che segnò il destino della sinistra italiana. -