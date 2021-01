C’è un nuovo pacchetto sticker per WhatsApp e anche una scorciatoia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli amanti degli sticker per WhatsApp sono sempre in numero maggiore. Ecco perché gli sviluppatori del servizio di messaggistica mettono a disposizione una quantità sempre maggiore di adesivi, anche in questo 2021. L’ultima beta per Android 2.21.2.10 include un nuovo pacchetto da utilizzare nelle chat. Allo stesso tempo, sempre in riferimento a questo tipo di strumento, viene introdotta una nuova scorciatoia per avere le proprie soluzioni sempre a portata di mano. Per quanto riguarda il nuovo pacchetto WhatsApp in distribuzione nell’ultimissima versione test del servizio, questo si chiama Sumikkogurashi: nonostante la nomenclatura complicata, i protagonisti del nuovo pack sono dei simpatici animali con sembianze ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli amanti deglipersono sempre in numero maggiore. Ecco perché gli sviluppatori del servizio di messaggistica mettono a disposizione una quantità sempre maggiore di adesivi,in questo 2021. L’ultima beta per Android 2.21.2.10 include unda utilizzare nelle chat. Allo stesso tempo, sempre in riferimento a questo tipo di strumento, viene introdotta una nuovaper avere le proprie soluzioni sempre a portata di mano. Per quanto riguarda ilin distribuzione nell’ultimissima versione test del servizio, questo si chiama Sumikkogurashi: nonostante la nomenclatura complicata, i protagonisti delpack sono dei simpatici animali con sembianze ...

