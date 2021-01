Calciomercato, è fatta per Milik al Marsiglia. Parma attivissimo, duello Genoa-Lazi’o (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, le squadre del campionato di Serie A si rinforzano con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione all’altezza. Si muovono anche le big, il Milan ha già piazzato il colpo Mario Mandzukic, adesso si attende la risposta di Juventus, Inter e Napoli. Tutte le operazioni nel dettaglio. Milik – E’ fatta per Milik al Marsiglia, inizia una nuova avventura per l’attaccante polacco che lascia il Napoli dopo le incomprensioni degli ultimi mesi. L’intesa dal punto di vista economico è stata raggiunta sulla base di 8 milioni di euro più 4 di bonus. TORINO – Continuano le manovre in attacco in casa Torino. Simone Zaza è in uscita e può rappresentare una pedina di scambio. Si sta lavorando con il Cagliari per Pavoletti o con il Betis per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilentra sempre più nel vivo, le squadre del campionato di Serie A si rinforzano con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione all’altezza. Si muovono anche le big, il Milan ha già piazzato il colpo Mario Mandzukic, adesso si attende la risposta di Juventus, Inter e Napoli. Tutte le operazioni nel dettaglio.– E’peral, inizia una nuova avventura per l’attaccante polacco che lascia il Napoli dopo le incomprensioni degli ultimi mesi. L’intesa dal punto di vista economico è stata raggiunta sulla base di 8 milioni di euro più 4 di bonus. TORINO – Continuano le manovre in attacco in casa Torino. Simone Zaza è in uscita e può rappresentare una pedina di scambio. Si sta lavorando con il Cagliari per Pavoletti o con il Betis per ...

La Fifa contro la Superlega: «Chi gioca escluso da altri tornei»

