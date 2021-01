Benno Neumair risponde a 'Chi l'ha visto?'. 'Ho ancora la speranza di trovare i miei genitori' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Benno Neumair, il figlio della coppia di bolzanini scomparsi, ha deciso di parlare con l'inviato della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Il trentenne, istruttore di fitness ed insegnante di scuola media,... Leggi su trentotoday (Di venerdì 22 gennaio 2021), il figlio della coppia di bolzanini scomparsi, ha deciso di parlare con l'inviato della trasmissione 'Chi l'ha?'. Il trentenne, istruttore di fitness ed insegnante di scuola media,...

Corriere : Benno e la scomparsa dei genitori: la laurea mancata e le liti. «Rivolevano i soldi per gli studi» - infoitinterno : Coniugi scomparsi a Bolzano: il figlio Benno Neumair, quei 30 minuti «eccessivi» e il mistero dell'autolavaggio - serenel14278447 : RT @Corriere: Benno e la scomparsa dei genitori: la laurea mancata e le liti. «Rivolevano i soldi per gli studi» - ilriformista : Massima prudenza da parte di Carla Perselli, sorella della donna scomparsa: 'Non è corretto trattare un indagato co… - QuotidianPost : Benno Neumair e il possibile movente, indaga la procura -