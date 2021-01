A guardare cosa sono riusciti a fare Conte e il Pd c’è da vergognarsi. Ma non durerà molto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se non fosse realtà ci sarebbe da ridere. Una sceneggiatura migliore di ogni film comico e che supera le idee di Antonio Albanese per il suo personaggio Cetto La Qualunque. I due giorni di inizio settimana hanno dimostrato in maniera paurosamente plastica che in Parlamento esistono personaggi nascosti e dimenticati a causa della loro – a mio parere – evidente incompetenza che però escono dall’anonimato e vengono alla ribalta solo quando c’è una fiducia da votare. Il Premio Oscar, miglior attore non protagonista del genere Commedia all’Italiana, lo ha vinto martedì il mitico senatore Lello Ciampolillo. Impiegato di Bari eletto con il Movimento 5Stelle e passato al Misto nel febbraio 2020. Fino a qualche giorno prima della fiducia era contro il Governo Conte e contro i 5Stelle. Basta vedere il suo profilo Facebook e farsi due risate. Ciampolillo alla prima chiama per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se non fosse realtà ci sarebbe da ridere. Una sceneggiatura migliore di ogni film comico e che supera le idee di Antonio Albanese per il suo personaggio Cetto La Qualunque. I due giorni di inizio settimana hanno dimostrato in maniera paurosamente plastica che in Parlamento esistono personaggi nascosti e dimenticati a causa della loro – a mio parere – evidente incompetenza che però escono dall’anonimato e vengono alla ribalta solo quando c’è una fiducia da votare. Il Premio Oscar, miglior attore non protagonista del genere Commedia all’Italiana, lo ha vinto martedì il mitico senatore Lello Ciampolillo. Impiegato di Bari eletto con il Movimento 5Stelle e passato al Misto nel febbraio 2020. Fino a qualche giorno prima della fiducia era contro il Governoe contro i 5Stelle. Basta vedere il suo profilo Facebook e farsi due risate. Ciampolillo alla prima chiama per la ...

Basta vedere il suo profilo Facebook e farsi due risate ... Ciampolillo è noto per le sue stravaganti teorie sul Covid e sui vaccini. Chissà cosa avrà spinto a cambiare idea all’ultimo secondo il buon ...

