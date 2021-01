Uomini e donne, registrazione 19 gennaio: Gemma festeggia il compleanno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La registrazione di Uomini e donne tenutasi martedì 19 gennaio ha visto Gemma Galgani festeggiare il compleanno. La 72enne ha ricevuto un dono da Maurizio Guerci il quale, nonostante le recenti tensioni, ha deciso di omaggiarla con un mazzo di fiori. Anche l’altro Maurizio, ha fatto il medesimo gesto. Tina invece, ha regalato una torta con tre mummie. compleanno a parte, Gemma ha portato una segnalazione su Guerci, che svelerebbe il reale motivo per cui il cavaliere mantovano l’ha lasciata. Novità in merito anche a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il loro tira e molla continuerà? Gemma Galgani festeggia il compleanno nella registrazione del 19 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laditenutasi martedì 19ha vistoGalganire il. La 72enne ha ricevuto un dono da Maurizio Guerci il quale, nonostante le recenti tensioni, ha deciso di omaggiarla con un mazzo di fiori. Anche l’altro Maurizio, ha fatto il medesimo gesto. Tina invece, ha regalato una torta con tre mummie.a parte,ha portato una segnalazione su Guerci, che svelerebbe il reale motivo per cui il cavaliere mantovano l’ha lasciata. Novità in merito anche a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il loro tira e molla continuerà?Galganiilnelladel 19 ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - gjscco : RT @matteoc1951: Ho ascoltato adesso l'intervento del senatore Licheri e mi ha scaldato il cuore,in lui ho rivisto tutte le nostre battagli… - pepo1913 : RT @ANPIRomaPosti: Il #20genn1927, con un decreto legge,il Governo fascista intervenne sui salari delle donne riducendoli alla metà rispett… -