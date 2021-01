Terribile esplosione in centro | ci sono morti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Almeno due persone”morte a causa della forte, le cui causeancora da accertare, che ha semidistrutto un edificio neldi Madrid intorno alle 15, secondo quanto confermato dal sindaco della città José Luis Martínez-Almeida che si trova sul luogo dell’accaduto. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo, causando anche diversi feriti. Tutta la zona attorno all’edificio è stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se cialtre persone sotto le macerie. (Continua..) Sul posto è stato allestito un ospedale da campo. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte. El Pais riporta che la deflagrazione ha causato ...