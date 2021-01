Ronaldo: «Una coppa importante, può dare fiducia per le prossime partite» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport dopo Juventus-Napoli ha parlato Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato il miglior giocatore del match per la Rai. Ieri Pirlo ha detto che le finali si vincono, non si giocano. “Partita sofferta, una coppa molto importante anche per una questione di fiducia, nonostante il terreno di gioco non fosse al massimo”. Cosa significa per te? “Questo titolo può dare fiducia per le prossime partite”. La stagione è ancora aperta? “Penso di sì. Inter e Milan sono molto forti, ma possiamo combattere fino alla fine”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport dopo Juventus-Napoli ha parlato Cristiano. Il portoghese è stato il miglior giocatore del match per la Rai. Ieri Pirlo ha detto che le finali si vincono, non si giocano. “Partita sofferta, unamoltoanche per una questione di, nonostante il terreno di gioco non fosse al massimo”. Cosa significa per te? “Questo titolo puòper le”. La stagione è ancora aperta? “Penso di sì. Inter e Milan sono molto forti, ma possiamo combattere fino alla fine”. L'articolo ilNapolista.

