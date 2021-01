Roma, la strada crolla e si apre una voragine: autovettura in bilico FOTO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dramma sfiorato, nel pomeriggio di ieri 19 gennaio, in zona Centocelle, quando una gigantesca voragine si è aperta in strada, proprio sotto le ruote di una Opel. La voragine crollando la strada ha causato un cratere di quasi 10 metri, tuttavia l’auto è riuscita a rimanere in bilico e a non sprofondare. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Tanta paura ma fortunatamente il conducente non ha riportato alcun tipo di ferita o danno. Sono ancora da chiarire le cause del cedimento del manto stradale. Disagi e ripercussioni ci sono stati per il traffico della zona. 1 di 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dramma sfiorato, nel pomeriggio di ieri 19 gennaio, in zona Centocelle, quando una gigantescasi è aperta in, proprio sotto le ruote di una Opel. Lando laha causato un cratere di quasi 10 metri, tuttavia l’auto è riuscita a rimanere ine a non sprofondare. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Tanta paura ma fortunatamente il conducente non ha riportato alcun tipo di ferita o danno. Sono ancora da chiarire le cause del cedimento del mantole. Disagi e ripercussioni ci sono stati per il traffico della zona. 1 di 6 ...

