Paura a Napoli | voragine in strada inghiotte auto FOTO

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Uno sprofondamento della sedele si è verificato in via del Cassano, quartiere Secondigliano, alla periferia di. Lo rende noto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, diffondendo unadellaal cui interno è finita la parte anteriore di una vettura, senza occupanti. Sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. “Siamo sempre più preoccupati per il nostro territorio. Un numero sempre maggiore di aree pubbliche e private crollano giorno dopo giorno o per la mancanza di manutenzione o perche’ realizzate male. Serve una modifica sostanziale nei controlli e nel modus operandi” commenta Borrelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

