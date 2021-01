Net-a-Porter lancia il primo Festival di bellezza digitale

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fino a lunedì 25 gennaio, c’è ancora tempo per andare su Net-a-e partecipare aldi. Un appuntamento (si chiama The Beauty of You) che sarà annuale. Il portale fashion lo annuncia a gran voce. Lo scopo è quello di democratizzare l’accesso ai più rinomati esperti dial mondo. E di rendere tale accesso disponibile alla comunità di donne che anima Net-a-. Scopriamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni e come recuperare gli eventi persi… Net-a-, ildi: gli eventi Comincia domani, l’ultimo capitolo di questo bellissimo. Dal 21 al 25 gennaio, sul sito ...