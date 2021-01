Miriam Leone | cambio look drastico A colpo d’occhio non sembra lei | “L’hai fatto sul serio?!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Masul serio?”. Questa è una delle tante domande piovute sotto al post in cuiLeona svela ai fan di Instagram il suo nuovo. Nulla può minimamente smorzare una bellezza come quella dell’attrice catanese, ma c’è da dire che aè quasi irriconoscibile. Ma lei, che è reduce dal successo di Danza con me di Roberto Bolle e che forse vedremo anche al prossimo Festival di Sanremo, più volte si è sottoposta al giudizio dei follower svelando il nuovocon un selfie sul suo profilo Instagram e lo haanche questa volta. L’ex Miss Italia si è immortalata in primo piano, mentre viene baciata da un raggio di luce che illumina i suoi magnetici occhi verdi, appena truccati. (Continua dopo la foto) Ma dalla foto ecco ...