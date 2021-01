Mandzukic, il personal trainer: “Ha alto livello di forza e resistenza. Ecco quando sarà al 100%…” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mario Mandzukic sarà presto pronto per dare il massimo per il Milan. Il neo acquisto dei rossoneri, che era svincolato dopo l'esperienza all'Al Duahil, è stato annunciato ufficialmente dal Diavolo nelle scorse ore. Per il bomber croato, però, anche 10 mesi di stop, almeno da una partita, e qualche dubbio sulla sua forma fisica. A rassicurare tutti è stato chi lo ha seguito in questo lungo periodo, ovvero Luka Milanovic, personal trainer e professore associato di kinesologia all'Università di Zagabria, che ai microfoni di Tuttosport ha parlato proprio del nuovo 9 rossonero.Mandzukic: le sue condizionicaption id="attachment 1082105" align="alignnone" width="750" Mandzukic, Instagram/caption"Ci siamo trovati tutti i giorni per implementare forza e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mariopresto pronto per dare il massimo per il Milan. Il neo acquisto dei rossoneri, che era svincolato dopo l'esperienza all'Al Duahil, è stato annunciato ufficialmente dal Diavolo nelle scorse ore. Per il bomber croato, però, anche 10 mesi di stop, almeno da una partita, e qualche dubbio sulla sua forma fisica. A rassicurare tutti è stato chi lo ha seguito in questo lungo periodo, ovvero Luka Milanovic,e professore associato di kinesologia all'Università di Zagabria, che ai microfoni di Tuttosport ha parlato proprio del nuovo 9 rossonero.: le sue condizionicaption id="attachment 1082105" align="alignnone" width="750", Instagram/caption"Ci siamo trovati tutti i giorni per implementaree ...

