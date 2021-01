Le navi da crociera inquinano di più

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Promesse da marinaio quelle degli armatori sulla sostenibilità delledachegano nei mari europei. Lo sostiene una recente ricerca pubblicata da Nabu, storica associazione di ambientalisti tedeschi, che ha analizzato le caratteristiche ambientali di 18 compagnie digazione, la maggior parte ben «lontane dal soddisfare i parametri richiesti dall’accordo di Parigi sul clima» e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (SGDs). Nessun piano concreto per abbandonare i carburanti più inquinanti, né per spegnere i motori in porto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.