La supercazzola di Salvini sui ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Immaginiamoci un Matteointento a comprare qualcosa sul tanto odiato (da lui) Amazon. Cerca, trova quel che gli serve, paga e fa partire l’ordine. Poi, però, quel prodotto non arriva mai a casa sua. In linea di logica, la colpa sarebbe del venditore (o di Amazon, o della società a cui è stato affidato il pacco dare). Seguendo, però, il discorso fatto martedì sera dal leader della Lega a #CartaBianca (su Rai3), la colpa sarebbe distesso. Questo è l’effetto delladel senatore del Carroccio per dare la colpa al governo suididelle nuove dosi di vaccino. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni risponde agli attacchi con una cassetta di pesce VIDEO Sarà stata la stanchezza di una giornata ...