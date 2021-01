Il deputato M5S la spara grossa | «Voi non avete la minima idea di cosa significa alzarsi alle 6 di mattina» video

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bagarre alla Camera durante la discussione sul nuovo scostamento di Bilancio. I deputati del centrodestra sono insorti dopo le parole delM5S Leonardo Donno. «C’è chi parla continuamente di partite Iva – dice Donno – utilizzando slogan e facendo propaganda becera sui social e in tv. Soffiando sulla rabbia e le preoccupazioni di chi ha investito tutto sulla propria attività». E poi l’attacco a gamba tesa al centrodestra: «Ai leader di partito dell’opposizione che parlano di partite Iva… dico basta propaganda, basta propaganda…». Dai banchi dell’opposizione si alzano le proteste. Il centrodestra contro ilM5S C’è chi urla “buffone, buffone”. Ed è a questo punto che Donno dice: «Colleghi, voi nonladivuol dire...

Roma, 20 gen 20:20 - (Agenzia Nova) - Bagarre alla Camera durante l'esame della Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio per le parole del deputato del Movimento cinque stelle, Leonardo ...