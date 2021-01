I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.571 nuovi casi positivi da coronavirus e 524 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 24.930 (256 in meno di ieri), di cui 2.461 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.571 nuovi casi positivi dae 524 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 24.930 (256 in meno di ieri), di cui 2.461 nei reparti di terapia intensiva

