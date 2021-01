Governo | Cottarelli | “Voto Parlamento prevedibile | maggioranza stretta”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quanto successo ieri inera, unaper il. Ora la domanda è se questo esecutivo andrà avanti così o se ci sarà un nuovo gruppo parlamentare in grado di appoggiare la nuova”. Lo ha detto l'economista Carlo, intervistato da Arturo Artom per la rubrica “Artom Line” dell'Agenzia Italpress.Perdi fronte ci sono due scenari: “La possibilità che questa situazione possa rallentare l'approvazione delle leggi, o quella di un'accelerazione, con un cambio die Renzi fuori, e la fine degli attriti nel”.(ITALPRESS).

Giuseppe Conte ha incassato la fiducia al Senato, ottenendo 156 sì contro i 140 no e permettendo così al Governo giallorosso di proseguire la sua attività ...