Governo: Conte sale al Quirinale e il centrodestra si appella a Mattarella (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte dovrebbe recarsi, a quanto si apprende, alle 18.30 al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio avverrà all'indomani del voto di fiducia in Senato sulle comunicazioni del premier sul Governo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Giuseppedovrebbe recarsi, a quanto si apprende, alle 18.30 aldal presidente della Repubblica Sergio. Il colloquio avverrà all'indomani del voto di fiducia in Senato sulle comunicazioni del premier sul

ernestocarbone : Vorrei ricordare che il governo Prodi nel 2008 cadde con 156 voti a favore. Gli stessi di Conte. Una riflessione s… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - Taranto2012 : RT @Agenzia_Ansa: Governo: 156 sì al Senato, 140 no e 16 astenuti. Fiducia stretta per Conte, ora incognita fase 2 #ANSA - Lega_Senato : ?? Conte sta guidando il governo più debole nel momento più difficile del nostro Paese. Roberta Ferrero -