Gattuso e Pirlo, due amici per una Supercoppa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nemici mai, per chi è amico di vecchio data come lo sono Rino Gattuso e Andrea Pirlo, che si sfidano per la Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio della stagione 2020-21. Finale ad alta tensione, che mette di fronte l’allenatore che non ha ancora vinto nulla (Pirlo) e quello che l’anno scorso ha portato a casa il trofeo (Gattuso). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nemici mai, per chi è amico di vecchio data come lo sono Rino Gattuso e Andrea Pirlo, che si sfidano per la Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio della stagione 2020-21. Finale ad alta tensione, che mette di fronte l’allenatore che non ha ancora vinto nulla (Pirlo) e quello che l’anno scorso ha portato a casa il trofeo (Gattuso).

FBiasin : #Gattuso: 'Io e Andrea (#Pirlo) sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre… - GoalItalia : Gattuso ricorda il periodo trascorso insieme a Pirlo ?? #JuveNapoli - juventusfc : ?? Gattuso: «Io e @Pirlo_official abbiamo iniziato presto a giocare insieme, è stato importante per me e anche io lo… - RobertaMonti98 : RT @FBiasin: #Gattuso: 'Io e Andrea (#Pirlo) sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre'. La diff… - giomo2 : RT @FBiasin: #Gattuso: 'Io e Andrea (#Pirlo) sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre'. La diff… -