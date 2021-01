Gasperini | la polemica | “Per noi quarta partita in 10 giorni | per il Milan…”

12Kiz : RT @LGWsport: Partita rubatissima a parte... #Gasperini ha lo stesso insegnante di matematica di Fonseca. Dal 9 Gennaio ad oggi sono 11 gio… - LGWsport : Partita rubatissima a parte... #Gasperini ha lo stesso insegnante di matematica di Fonseca. Dal 9 Gennaio ad oggi s… - Fiorentinanews : L'ennesima polemica di #Gasperini: 'L'#Udinese ha pensato solo a difendersi e spezzettare il gioco. Contro di noi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini polemica

A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa dopo un solo minuto di gioco con Pereyra. Le due squadre hanno pareggiato sul manto erboso della Dacia Arena per 1-1. La risposta dei bergamaschi è ...E' un Gasperini abbastanza polemico con l'Udinese che, a sua detta, nella ripresa non ha giocato:' peccato, era un pò di tempo che non ci succedeva di prendere gol subito, oggi siamo stati bravi, Udin ...