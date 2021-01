Vieri consiglia la Juventus | «C’è un giocatore che terrei»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Christian, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento vissuto dalla: le sue parole Intervenuto sul suo canale Twitch, Christiansi è espresso così dopo la sconfitta dellacontro l’Inter. Le sue dichiarazioni. «Ricordiamoci che vince da nove anni… Ronaldo? Per me non è un problema di Ronaldo ma di tutti. Io lo tengo sempre Cristiano. Se sono Pirlo, lo voglio, non è un vagabondo che non aiuta. Ha fame di gol, vuol la palla, vuol giocare. Non è il problema, anzi: se sono Pirlo, voglio che Ronaldo rimanga anche il prossimo anno. Per me può giocare dovunque, in ogni modo. Fa parte di quei 2-3 giocatori universali, devi pensare agli altri 10. Per come vuol giocare Pirlo non è un problema secondo me». Leggi su Calcionews24.com